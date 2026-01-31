「福岡ソフトバンクホークス歓迎パレードinみやざき」が31日、宮崎市内で開催された。ソフトバンクは2021年以来5年ぶりとなり、小久保裕紀監督や栗原陵矢選手会長らが4万5000人が集まった沿道の声援に応えた。“日本一条件が厳しい”と呼ばれる宮崎市でのパレードは、前年に日本一になった場合のみ開催される。球団としては前々回20年に日本一になり、翌年2月に開催して以来。小久保監督自身は現役時代だった12年以来14年ぶり