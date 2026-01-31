◇照ノ富士引退 伊勢ヶ濱襲名披露大相撲◇31日◇東京・両国国技館【映像】元照ノ富士、断髪式直後の貴重なスタイリング姿31日、第73代横綱・照ノ富士（現・伊勢ヶ濱親方）の「照ノ富士引退 伊勢ヶ濱襲名披露大相撲」が両国国技館で行われ、断髪式を終えた直後に親方が見せた“素顔”にファンが釘付けに。大銀杏を切り落とし、新たなヘアスタイルに向けたスタイリング風景が映し出されると、視聴者から「え！かわいいｗ」「テムジ