「一夜限りのゲストとの深夜食」をテーマに、ゲストとの極上トークを楽しむ番組『ももクロちゃんと！』。【映像】最新回はTVerで無料見逃し配信中！1月31日（土）放送回のゲストは、2026年3月31日で解散することを発表している、ももクロにとって唯一の同期・東京女子流。「アイドル戦国時代」を駆け抜けてきた2組が、禁断の“同期トーク”を繰り広げる。メンバーカラーをあしらった天使のような白い衣装で登場した東京女子流。当