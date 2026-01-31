いよいよ２月６日に開幕を迎えるJ１百年構想リーグ。シーズン移行前の特別大会に、各クラブはどんな陣容で臨むのか。本稿ではFC東京の最新序列とチームの現状をお届けする。――◆――◆――おそらくは2026-27シーズンから始まる「U-21 Jリーグ」への参加を見越してだろう、2026年のFC東京は大所帯。経験豊富なベテラン、働き盛りの中堅、これからの成長が期待される若手と、年齢のバランスも改善されてきている。このうち誰