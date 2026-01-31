大阪市西成区にあるモスク（イスラム教礼拝所）の誤情報動画が、交流サイト（SNS）上で拡散している。祈りの時間を告げる「アザーン」が早朝に大音量で流れるとする内容で、モスク側は「間違った情報を信じないで」と困惑。衆院選では外国人政策が争点にもなっており、誤情報による排外主義の拡大を懸念している。「大阪、午前4時」「大音量」。昨年12月16日、X（旧ツイッター）で字幕付きの動画が投稿された。モスクのスピー