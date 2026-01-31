オランダ1部の強豪AZアルクマールは31日、J2大宮からU―23日本代表DF市原吏音（20）を獲得したと発表した。2005年7月7日生まれ、埼玉県出身の市原は、大宮の下部組織を経て2022年2月に2種登録で大宮トップチームに登録。23年7月の天皇杯3回戦C大阪戦でトップチームデビューを果たした。各年代別日本代表にも選出され、U―23アジア杯サウジアラビア大会では、主将として大会連覇に貢献した。AZはリーグ優勝2度を誇る強豪で