女子プロレス「スターダム」のワールド王座を保持する?闇に落ちた不死鳥?上谷沙弥（２９）が大暴れだ。Ｖ９戦（２月７日のエディオンアリーナ大阪第１競技場）でスターライト・キッドを迎え撃つ。３１日の東京・後楽園ホール大会では同じ極悪軍団「Ｈ．Ａ．Ｔ．Ｅ．（ヘイト）」の仲間でワンダー王者の小波、吏南と組み、キッド、ワンダー王座次期挑戦者の壮麗亜美、朱里組とダブル前哨戦で激突した。敵軍に奇襲攻撃を浴びせ