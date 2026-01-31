Image: montbell 2025年は各地でクマ被害が相次ぎ、キャンプや釣り、登山を楽しむ人にとっては他人事ではない1年でした。昨年はベアスプレーの需要が急増し、品薄になるケースも見られたので、2026年シーズンはより早めの備えが重要です。アウトドアを安心して楽しむために用意しておきたいのが「フロンティアーズマン マックス ベアスプレー」（税込13,200円）。シーズン前の準備をおすすめ