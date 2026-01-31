【モデルプレス＝2026/01/31】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」に参加していたりんかが1月31日までに、自身のInstagramを更新。ショートパンツのコーディネートから美しい脚を披露し、反響を呼んでいる。【写真】「今日好き」日本一イケメン高校生の恋人「美脚が眩しい」ショーパン姿◆りんか、ショーパンコーデから美脚披露りんかは、FRUITS ZIPPERの楽曲「ピポパポ」をBGMに、同曲の