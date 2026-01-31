声を真似っこする人形で遊んでみた飼い主さん。すると、興味津々だった猫さんたちが想像以上にビビったそうで！？まるでお手本のような猫さんたちの反応は、TikTokで153万回以上再生され、「人形が喋るたびに皆飛び跳ねてるの可愛いww」「反射神経えぐすぎて同時に動いてるように見えるw」といった声が寄せられました！ 【動画：言葉をマネする人形で遊んでみたら、猫たちが……想像以上のリアクション】 声を真似っこする人形に