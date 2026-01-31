猫が節分の豆を食べるのは危険 節分で使われる豆は、人にとっては安全な食べ物。ですが、猫にとっては決してそうとは限りません。豆は硬く小さいため、噛まずに大量に飲み込んでしまうと猫の喉や消化管に詰まる危険があります。 また、消化しにくい性質を持つため、胃腸に大きな負担をかけ、嘔吐や下痢、腹痛を引き起こす原因にも。 猫は本来、動物性たんぱく質を中心に消化する体の構造をしており、豆類のような植物性