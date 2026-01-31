いまや人もペットも高齢化の時代。最期まで穏やかに過ごすための環境はどうなっているのか。愛犬と暮らせる老人ホームや、老人ホームならぬ「老犬ホーム」に密着しました。 【写真を見る】｢つらい時には『つらい』と言っていい｣ 犬の平均寿命は14.82歳 人もペットも“超高齢化”… 動物病院ではできない介護を担う｢老犬ホーム｣ 神谷あけみさん、67歳。4歳のチワワ、メイちゃんと一緒に暮らしています。