今年は柏の本拠地で開催された毎年恒例のちばぎんカップが1月31日、三協フロンテア柏スタジアムで行われ、柏レイソルとジェフユナイテッド市原・千葉が対戦。30回目の節目となった一戦は2-1で柏が競り勝った。柏は昨季から変わらず3バックでスタートし、千葉も変わらず4バックでスタート。序盤は柏がボールを保持して千葉陣内に押し込む時間が続いたが、千葉も球際でのバトルには負けることなく、ショートカウンターを狙う展開