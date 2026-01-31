３１日、長野県東御市で住宅を全焼する火事があり、焼け跡から3人が遺体で見つかりました。「豆炭が燃えている」と通報がありましたが、電話はそのまま切れたということです激しく炎が立ち上るのは、東御市和の中沢和智さんの住宅です。３１日午前５時半すぎ、「部屋の中で豆炭が燃えている」と消防に通報がありましたが、その直後、電話は切れたということです。この火事で木造2階建ての住宅が全焼し、焼け跡から3人が遺体で見つ