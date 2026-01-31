２７日、黒竜江省伊春市伊美区の植物園で撮影した星空。（比較明合成写真、ハルビン＝新華社配信／李佳星）【新華社ハルビン1月31日】中国最北の黒竜江省で、冬の星空が見頃を迎えている。夜が深まると、澄んだ夜空には「冬の大三角」や「冬のダイヤモンド」がくっきりと浮かび、天頂にはオリオン座が輝く。オーロラが姿を見せることもある。氷雪に覆われた大地と静かな星空が響き合い、厳冬ならではの光景が広がっている。２５