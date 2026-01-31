プロ野球・巨人は31日、2月1日から始まる春季キャンプを前に宮崎神宮に参拝。守護神・大勢投手は『勝利』を祈願しました。昨季は自己最多62試合に登板し、8勝4敗、1セーブ46ホールドで、防御率2.11の成績で最優秀中継ぎ投手に輝いた大勢投手。3月に開催されるWBCのメンバーに2大会連続で選出されました。そんな大勢投手は、恒例となる宮崎神宮への参拝を終え、「身が引き締まる思いです」と一言。「勝利を願う。感謝の気持ちを持っ