どんな業界でも自分が「干される対象」になれば、絶望すること間違いない。もちろんその商売をやめてしまえばいいという話ではあるけど、その業界でまだ仕事をしたい気持ちがある以上、プッシュされない状態はツラいだろう。特に人気商売の場合は事務所から全く押されないと苦戦を強いられ、いくらSNSフォロワーがいても営業にさえ回ってもらえない危険性さえある。干される女優はその女優自身に問題がある可能性が高いけれど