愛知県豊田市東新町のアパートで住人女性の遺体が見つかった事件で、県警豊田署の捜査本部は３１日、同市三軒町、自称自営業の男（４５）を殺人容疑で逮捕した。発表によると、男は１月１７日午前２時２０分頃から同４時２０分頃までの間、同市東新町のアパートで、交際相手で住人の会社員小川晃子さん（４２）の首を絞めて窒息死させた疑い。