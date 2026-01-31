スポーツMCのパトリック・ユウさん（57）が31日、自身のX（旧ツイッター）を更新。18年間に渡って務めてきたヤクルトのスタジアムMCを卒業することを発表した。31日に日付が変わった深夜0時46分に「この度スワローズのスタジアムMCを終了することになりました。新シーズンが始まるタイミングで大変申し訳けございません。長きに渡りスワローズファンの皆さまにはあたたかく気持ちよく接して頂き感謝しかありません。チームには