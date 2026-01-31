保健所で「13番」と番号で呼ばれ、殺処分寸前だったわんこをギリギリのところで救出した投稿者さん。人の温かさや自由の素晴らしさを知った現在の姿がTikTokに投稿されると、記事執筆時点で27万再生を突破。「幸せになってね！」「涙が出ました」「助かってよかった」などの声が相次いでいます。 【動画：『僕の名前は13番』番号で呼ばれ、処分寸前だった犬→ギリギリで助けられ…『現在の光景』に涙】 殺処分寸前で救出されたわ