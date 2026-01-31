Nikoんが、2月より開催する最新アルバム『fragile Report』リリースツアーの対バンアーティストを発表した。 （関連：Nikoん、現実に抗い“やるべきこと”を貫く決意a flood of circleとの熱い競演で沸かせた『新春 謝罪会見』） 本ツアーに出演するのは、ファイナルワンマン以外の全公演に出演する神々のゴライコーズのほか、iVy、Etranger、チリヌルヲワカ、板歯目、FINLANDS、BUGY CRAXO