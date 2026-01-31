ルフトハンザ・ドイツ航空は、エアバスA380型機のビジネスクラスを刷新する。ドイツ・ドレスデンのエルベ・フルクツォイヴェルケ（EFW）で2月初旬から実施する。改修初号機は「マイク・チャーリー」となり、定期整備も同時に実施した上で、4月からミュンヘンを拠点に運航を再開する見通し。既存の認証を活用することで、長期間の承認プロセスを省略できるという。導入するシートはトンプソン・エアロ・シーティング製で、68席を備