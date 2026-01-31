３１日放送のテレビ朝日系「ワイド！スクランブルサタデー」（土曜・午前１１時半）では、春のセンバツ高校野球の出場校が決まる中、高野連がケガ、暑さ対策などを理由に提言している７イニング制導入について取り上げた。高野連加盟校のうち７割が「打席数や投球数が減り、プレーの機会が減ってしまう」などの理由で反対しているとされる７イニング制についてコメンテーターで出演した関西学院大特別客員教授・小西美穂さん