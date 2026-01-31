ダウンタウンの初代マネジャーで吉本興業の大粼洋前会長（72）が、鈴木おさむ氏のYouTubeチャンネル「鈴木おさむに全部ハナシます!!」に出演。共同座長を務め大成功を収めた昨年の大阪・関西万博について語った。開幕前や開幕直後、マスコミや世間から多くの批判を浴びた万博。成功させて見返したいという気持ちはあったかと尋ねられると大粼氏は「ボロクソに言われて。ボロクソに言われるのは慣れてて、46年のサ