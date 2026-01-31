東都大学リーグで１０季ぶりに１部に復帰する立正大が３１日、埼玉・熊谷市内の同校グラウンドで練習を行った。昨秋の２部リーグ戦を制し、１部６位だった駒大との駒大入れ替え戦に２連勝して昇格を果たした。樫村佳歩投手、巨人から育成２位で指名された林燦（きら）投手らのほか、内野複数ポジションでもレギュラーが抜けたが、昨年９月のＵ―１８野球Ｗ杯代表に選ばれた山梨学院・横山悠捕手ら有望な新入生が加わる。東都