アメリカで連邦政府の予算が失効し、31日から政府機関が再び一部閉鎖となります。一方、議会での審議は進んでいて影響は限定的になる見通しです。【映像】ミネソタ州の射殺事件受け予算案に反対かミネソタ州ミネアポリスで24日に起きた連邦捜査官による射殺事件を受けて、野党・民主党は連邦政府の予算案に反対する姿勢を示していました。その後、議会上院で30日、与党・共和党が譲歩した修正案が賛成多数で可決されました。