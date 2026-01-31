1日に実施される別府大分毎日マラソンの前日会見が行われ、マラソン2度目の挑戦となる“シン・山の神”の黒田朝日（21、青山学院大4年）らが出席した。今年の箱根駅伝では山登り5区を任され、1時間07分16秒と歴史に残る区間新記録をマークした黒田は、“シン・山の神”と言われチームを劇的な逆転劇に導いた。1月は箱根駅伝のダメージでかなり疲れが残ってしまったという黒田だが「1年を通して距離走を中心に行っているので、マラ