福岡市博多区の櫛田神社に登場した毎年恒例の「大お多福面」＝31日午後2月3日の節分を控え、博多祇園山笠が奉納されることで知られる福岡市博多区の櫛田神社に、毎年恒例の「大お多福面」が登場し、参拝客の目を楽しませている。大きく開いた口をくぐると、商売繁盛や家内安全といった御利益があるとされる。15日まで。1961年から境内3カ所の門に設置されている。中でも正門である楼門の面は高さ約5.3メートル、幅約5メートル