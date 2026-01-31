31日の東京10R、3歳リステッド競走のクロッカスS（芝1400メートル）は1番人気オルネーロ（牡＝宮田、父サトノダイヤモンド）が好位から抜け出して2勝目を飾った。騎乗したルメールは「一生懸命過ぎる感じで走っていたけどゴールまで伸びてくれた。1400メートルは良かった」と距離短縮（5着だった前走の萩Sは京都芝1800メートル）を勝因に挙げつつも「能力はあるけど落ち着かないといけない。まだ自分の仕事が分かっていない」