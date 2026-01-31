モデルの藤井サチが３１日、都内で初のフォト＆スタイルブック「雨のち、サチ。」（光文社）の発売記念イベントを行った。会場に入り、多くの報道陣を目にした藤井は「こんなにたくさんの方に取材に来てもらえてうれしい！」とあふれんばかりの笑顔を見せた。大好きだというデコルテオープンのワンピースを着用した藤井は「本を出すなら、身も心もさらけ出そうと思った。エッセーでフォトブックで美容ブック。いろんな楽しみ方が