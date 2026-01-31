BTSのV（ヴィ）が、Google（グーグル）「最多検索」の上位に入り、存在感を示した。25年全世界で「グーグルで最多検索された人物トップ10」の4位を記録した。マイクロソフトAIのmsnに掲載された報道によると、Vは、ワンストップリソースプラットフォーム「Jagran Josh」が最近発表した「25年グーグルで最多言及された人物トップ10」順位で、ドナルド・トランプ大統領、イーロン・マスク氏、テイラー・スウィフトに続き、4位になっ