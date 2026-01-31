【モデルプレス＝2026/01/31】Berryz工房の無期限活動停止後、モデル・タレントとして活躍する熊井友理奈が1月29日、自身のInstagramを更新。夫でモデルの大須賀崇との2ショットを公開し、話題となっている。【写真】元Berryz工房メンバー「異次元のスタイル」モデル夫と2ショット◆熊井友理奈、「長身夫婦」ショット公開熊井は「最近インテリア雑貨集めにハマっています！おすすめのお店、よかったら教えてください」とコメントし