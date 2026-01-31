北海道せたな町の沖合で漁船が行方不明となっている事故で、新たに乗組員1人が心肺停止の状態で発見され、その後、死亡が確認されました。鵜泊漁港太櫓地区の北側の岩礁で、31日午前8時すぎ、地元の漁業関係者が乗組員・澤谷宏一さん（48）が倒れているのを発見しました。宏一さんは心肺停止の状態でしたがその後、死亡が確認されました。ひやま漁協に所属する「第二十八八重丸」は29日、せたな町の鵜泊漁港を出港したのち、連絡が