お笑い芸人、ゆりやんレトリィバァ（35）が、30日放送のTBS系トーク番組『A-Studio+』（毎週金曜 後11：00）に出演。出身大学を告白し、大学進学のきっかけを明かした。【写真】大学受験の原動力は失恋!?『A-Studio+』に出演したゆりやんレトリィバァMCの笑福亭鶴瓶が「関大ってすごいとこ。現役で通ってんねんで。塾も行かんと」とゆりやんが関西大出身だと明かすと、ゆりやんは「本当は大学に行かずに養成所に入るつもりだっ