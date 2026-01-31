２月８日に投開票を迎える衆院選で、各陣営は厳しい冬との戦いにも直面している。掲示板に貼られたポスターは雪に埋まり、うずたかく積もった雪に上がって支持を訴える候補も。有権者とふれ合う機会が減り、各陣営は「雪」と「寒さ」に頭を悩ませている。連日の降雪で１メートル以上積もった山形県新庄市。吹雪の中、２９日夜に市内のスーパーで行われた街頭演説では、買い物客に顔を見てもらおうと、候補者が雪に上がってマイ