俳優・萩原利久が３１日、都内で、２０２６年度版卓上カレンダー「ＲＩＫＵＨＡＧＩＷＡＲＡ２０２６ＣＡＬＥＮＤＡＲ」（シンコーミュージック・エンタテイメント）の発売記念イベントを開催した。今作は長年の俳優仲間でプライベートでも親交のある北村匠海が撮影を担当。萩原は「匠海にお任せしてしまったというか。僕としては今までで一番何もしてない、被写体として参加したカレンダー」とされるがまま撮影に臨んだ