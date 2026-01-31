主題歌の「笑ったり転んだり」を歌う夫婦デュオ・ハンバートハンバートは「（島根県の）松江はなじみ深い場所」と語る。2006年以降、毎年のように「ばけばけの地・松江」でライブを重ねた。1月18日にも島根県民会館大ホール（松江市）で公演したばかりだ。【写真】ライブ中は、楽屋にいる3人の息子を松江市民がみてくれた佐藤良成さん、佐野遊穂さんの夫婦デュオで1998年に結成。ばけばけの地・松江では25年までに15回公演した