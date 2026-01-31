もし飼い始めた生物が「思っていたのと違った」場合、あなたならどうするでしょうか。ペットと向き合う責任の重さを静かに問いかける漫画『くう。』（作・高野‐Koya‐さん）が、SNSで注目を集めています。【漫画】拾った可愛い生き物がまさかの…『くう。』（全編を読む）物語は、少女・空（くう）が公園で段ボール箱に入れられた「何か」を見つけたところから始まります。近づいてみると、そこにいたのは大きな目をした猫のよう