今冬にアストン・ビラやユベントス、ノッティンガム・フォレストなどのクラブから関心やオファーがあったとされるクリスタル・パレスのジャン＝フィリップ・マテタ。続いてイタリア名門への移籍が取り沙汰されているようだ。現地１月30日、英衛星放送『Sky Sports』が報じている。『Sky Sports』は、ミランがマテタ獲得へオファーを提示したと報道。また、同クラブはこのフランス代表FWに3500万ポンド相当（約74億円）を支払う準