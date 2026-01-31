プロ野球・ヤクルトのスタジアムDJ、パトリック・ユウさんが自身のSNSを更新。スタジアムMCの終了を発表しました。パトリックさんは2008年からヤクルトのスタジアムDJを担当。球団マスコットキャラクターであるつば九郎やつばみとの軽快なやりとりや、試合を盛り上げるアナウンスっぷりでファンからも愛されていました。パトリックさんは自身のX(旧Twitter)で「この度スワローズのスタジアムMCを終了することになりました」と発表