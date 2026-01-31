第74回別府大分毎日マラソンはあす2月1日、大分市の高崎山・うみたまご前をスタートし、ジェイリーススタジアムにゴールする42.195キロで行われる。前日の1月31日は招待選手による記者会見が開かれ、正月の箱根駅伝で青学大を総合3連覇に導いた「シン・山の神」黒田朝日（21）らが出席した。黒田は昨年2月24日の大阪マラソンで2時間6分5秒の日本学生新記録をマーク。箱根駅伝では山上りの5区で1時間7分16秒という驚異的な区間