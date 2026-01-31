『大阪マラソン2026』（2月22日開催、大阪市内）の公式グッズが、オンラインショップで一部販売開始されている。2月12日まで。【ラインナップ】『大阪マラソン2026』グッズ20、21日開催の『大阪マラソンEXPO2026』に先立って先行販売。ラインナップは「フルグラフィックTシャツ(オパール)」、「チャーム付きボールペン(全2色)」をはじめ、大阪・関西万博の「ミャクミャク」とコラボした「ナップサック」「ランチトートバッグ」