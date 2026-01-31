「プロレス・スターダム」（３１日、後楽園ホール）２月７日のエディオンアリーナ大阪大会でワールド王座戦を行う王者・上谷沙弥（２９）と挑戦者のスターライト・キッドがメインの６人タッグマッチで前哨戦を行った。キッドに押される場面もあったが、所属する悪徳集団ＨＡＴＥ（ヘイト）の極悪アシストも受けて形勢を逆転した上谷が必殺技スター・クラッシャーで粉砕した。さらに、試合後はキッドのマスクをはぎ取って後頭