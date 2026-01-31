タレントの千秋が３１日までに自身のＳＮＳを更新。プライベートショットを公開した。千秋は自身のインスタグラムに「こんなことある？家族みたいな２人が、娘のお祝いをしてくれました。」と書き出し、お笑いタレントの出川哲朗と「キャイ〜ン」のウド鈴木との３ショットを披露した。「去年の秋、出川さんと娘はパリのシャルル・ド・ゴール空港で、１２年ぶりくらいに偶然、再会したのですそこからの流れ。」と経緯を説明