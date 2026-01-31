ＤｅＮＡの選手、スタッフらが３１日、キャンプ地の沖縄・宜野湾市に到着。選手宿舎で歓迎セレモニーが行われた。セレモニーには南場智子オーナー、木村洋太球団社長、相川亮二監督、東克樹選手会長が出席。宜野湾市の佐喜真淳市長や市民からの激励に、今季から指揮を執る相川監督は「宜野湾球場でしっかりと準備をして、今年は必ずリーグ優勝と日本一をみなさんに報告したい」と、キャンプに向けての決意を語った。