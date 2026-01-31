寒さがピークのこの時期。体調管理に心強いのが、糖質オフ食材としても人気の〈高野豆腐〉。じつは免疫力アップに欠かせない「レジスタントプロテイン」を含む、知る人ぞ知る実力派。腸内環境を整えながら、体のコンディションを底から支えてくれます。そんな高野豆腐を、ホワイトソースたっぷりのグラタンに。ソースはレンジで手軽に仕上げつつ、味わいは驚くほど濃厚。おいしさを引き出す『基本の戻し方』とともにご紹介します。