明日2月1日の近畿地方は、朝の最低気温は、京都と奈良でマイナス1℃など、北部や内陸部では市街地でも氷点下の冷え込みになる所が多いでしょう。路面の凍結や、体調の管理に注意をしてください。明日2月1日この時季らしい寒さ明日2月1日は、大阪など近畿地方の中部と南部では、晴れ間が広がるでしょう。北部では、寒気の影響で、雪や雨が降ったりやんだりの天気となる見込みです。大雪になることはないものの、局地的に雷を伴う