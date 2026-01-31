俳優の川粼麻世さんが自身のブログで、食卓の様子を投稿しています。 【写真を見る】【 川粼麻世 】妻の工夫でヘルシー食卓?体重を落としたい??栄養バランスは妻におまかせ?麻世さんは「最近我が家の食卓で面白い現象が起きてます」と投稿。「俺は少し体重を落としたいので」「妻にリクエストして工夫して料理してくれてます」とのことで、麻世さんと妻の花音さんでメニューが違っている様子を写真で示しています