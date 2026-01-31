前DeNA監督の三浦大輔氏（52）が、横浜（現DeNA）時代の同僚・阿波野秀幸氏（61）のYouTube「阿波野チャンネル」に出演。自身の持つギネス世界記録について語った。現役時代に打ち立てた23年連続勝利はNPBの2位記録。24年連続安打記録はNPBの1位タイ記録であるばかりか、ギネスに認定された世界記録となった。三浦氏は「プロ2年目で初勝利を初安打を打って、で、引退する2016年は勝ってないけどヒットは打ってる」と笑った。