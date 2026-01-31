「照ノ富士引退伊勢ケ浜襲名披露大相撲」（３１日、両国国技館）１０度の幕内優勝を誇り、昨年１月に現役を引退した元横綱照ノ富士、伊勢ケ浜親方の引退相撲が行われ、最後の土俵入り、断髪式が行われた。３歳になった長男の照務甚くんはなんと身長１０５センチ、体重２９キロに成長。１歳児で体重が１７キロだったことが注目されたが、３歳の男児平均体重が１５キロとされる中、すでに小学３年生並みという目を見張る成長ぶ